Sono io che puzzo Grande Fratello proprio lei confessa con grande imbarazzo | Senti qua

Ultimi giorni da reclusi per i concorrenti del. Il 31 marzo infatti andrà in onda l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. A vivere sotto l’occhio costante delle telecamererimasti in sei. Cii quattro finalisti (Lorenzo, Jessica, Zeudi, Helena) e due inquilini semplici, Jessica e Mariavittoria. La dottoressa romana e la cubista di Trento conosceranno il loro destino all’inizio della finale. Per oraentrambe al televoto. Una dovrà abbandonare subito la casa, mentre l’altra potrà giocarsi la chance di vincere contro gli altri. La casa in queste ore appare decisamente più vuota. La settimana così è lunga. Per passare un po’ il tempo, i concorrenti hanno deciso di dedicarsi alle pulizie. Complice l’arrivo della primavera e il tantissimo tempo libero i ragazzi siarmati di panni, canovacci e spugne e simessi a pulire ogni angolo della casa che li ha ospitati per più di sei mesi.