Anteprima24.it - “Sono incinta di un altro”: lui impazzisce di rabbia, la picchia e la minaccia di morte

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiSi è aperto il processo a carico di A. E., 55 anni, accusato di violenza domestica, lesioni aggravate e tentato aborto. La vicenda ruota attorno alla sua ex compagna, una donna di origini rumene di 30 anni, madre della loro bambina, vittima di ripetute aggressioni culminate in un episodio particolarmente violento nell’agosto dello scorso anno. Coinvolto nel caso anche D. H., 34 anni, imputato per favoreggiamento. I due uominidifesi dagli avvocati Nicola Covino e Fabio Ficedolo.La vicendaLa coppia conviveva da tempo e aveva già una figlia, ma la loro relazione aveva subito una breve interruzione di circa quindici giorni. Al termine di questa separazione, quando la donna è rientrata in casa, l’uomo ha iniziato a sospettare un tradimento. Il dubbio si è trasformato in ossessione, tanto da spingerlo a farle fare un test di gravidanza.