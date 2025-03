Gqitalia.it - Solo Pedro Pascal poteva indossare un look del genere all'anteprima di The Last of Us

In meno di tre anni,è diventato un punto di riferimento della moda maschile. Conosciuto per i suoi ruoli in Games of Thrones, The Mandalorian e prossimamente in I Fantastici 4, l'attore 49enne ha messo a segno un colpo di stile dopo l'altro, e sembra divertirsi immensamente. Un'ulteriore prova è arrivata ieri sera da Los Angeles per l'della seconda stagione di Theof Us, la serie HBO di cui è protagonista insieme a Bella Ramsay.Per sfilare sul tappeto rosso, la star cileno-americana si è presentata davanti ai fotografi con unaudace composto da un blazer tartan blu navy e verde indossato su un dolcevita. Il dolcevita era infilato in pantaloni di pelle, che l'attore ha abbinato a un insolito paio di scarpe: stivali neri alti fino alla coscia.Los Angeles Premiere Of HBO Original Series "TheOf Us" Season 2 - ArrivalsBella Ramsey esul tappeto rosso dell'di *Theof Us*© Steve Granitz/Getty ImagesNoto per il suo senso della moda,ha preso questodirettamente dalla prossima collezione invernale di Saint Laurent.