Ilgiorno.it - Soldi al Cai locale, dopo il no all’Alute

Leggi su Ilgiorno.it

Il Comune di Bormio non eroga più il contributo e così ialla sezionedel Cai li dà il comitato regionale del sodalizio. "Le sezioni di Valtellina e Valchiavenna del Club alpino italiano rendono noto che il comitato direttivo regionale del Cai Lombardia ha erogato alla sezione di Bormio un contributo straordinario di 1.000 euro – si evidenzia in un comunicato a firma del presidente del Club alpino italiano - Coordinamento delle Sezioni di Valtellina e Valchiavenna - Laura Gianesini (foto) - per compensare il negato finanziamento di pari importo da parte dell’amministrazione comunale di Bormio". E ancora: "Da due anni a questa parte, la realtà territoriale di Bormio non riceve alcun finanziamento dal municipio, essenzialmente per la contrarietà del Cai alla realizzazione della strada dell’Alute.