Oasport.it - Sofia Raffaeli: “Come persona sono sempre la stessa. Sono due le ricette per raggiungere l’obiettivo”

Leggi su Oasport.it

è intervenuta a Ginnasticomania, appuntamento settimanale condotto da Chiara Sani sul canale YouTube di OA Sport: l’atleta delle Fiamme Oro, prima azzurra della storia ad aver conquistato una medaglia olimpica nella ginnastica ritmica individuale (medaglia di bronzo a Parigi 2024), ha parlato del suo ritorno in gara e del suo feeling con l’allenatrice Claudia Mancinelli.Il ritorno alle gare dell’azzurra: “Va tutto bene,di nuovo tornata a gareggiare due settimane fa in Serie A ed ora inizierà la stagione. Certo, dopo un’Olimpiade non è facile tornare in pedana, però,tutti gli anni, la Serie A apre questo circuito di gare, quindi èun buon inizio, secondo me, per dare il via alla stagione“.La preparazione per la nuova annata agonistica: “Ormai miabituata, perché da tanti anni facciamo il Mondiale, magari a fine anno, e poi ricominciamo con la Serie A, e c’èun po’ di ansia, più che altro per cercare di far vedere che comunque miglioriamo ogni annodi più, che portiamo qualcosa di nuovo, e non èfacile, ma ci si prova, assolutamente.