Snals | Gli stipendi dei docenti subiranno un altro arretramento Servono risorse per il CCNL 2022 24

- Il 26 marzo 2024 è proseguito il confronto, in presenza e da remoto, al tavolo di trattativa all’ARAN sulleeconomiche disponibili per il rinnovo del contratto del Comparto Istruzione e Ricerca. Abbiamo avuto conferma che la legge di bilancio 2025 ha incrementato ledestinate al rinnovo contrattuale/24 di appena lo 0,22%, determinando un aumentoale complessivo medio del 6% rispetto a un'inflazione del 18% nel triennio. Previsto l’aumento di 93,7 milioni del MOF per il personale docente.L'articolo: “Glideiunper il/24” .