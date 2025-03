Quifinanza.it - Smart working, il lato oscuro dei nomadi digitali: lavorare da casa aiuta davvero l’ambiente?

Il lavoro da remoto, diffuso fra lavoratori in, ha ridisegnato il concetto di ufficio e di produttività.Da un, la riduzione degli spostamenti quotidiani da pendolarismo è un fattore positivo, ma dall’altro emergono nuove criticità legate ai consumi energetici individuali e all’incremento dei viaggi in aereo, il che rende complicato ponderare con esattezza l’effettiva impronta ecologica del lavoro da remoto.Chi sono e quanti sono irappresentano una categoria specifica di lavoratori da remoto che sfruttano la flessibilità lavorativa per spostarsi di frequente tra città e Paesi diversi.Ilsmo digitale, oggi, interessa circa 35 milioni di persone, quasi la metà negli Usa. Questo stile di vita, se da unelimina la necessità di un pendolarismo quotidiano, dall’altro spesso comporta un utilizzo intensivo di mezzi di trasporto ad alta emissione di CO2, come aerei e automobili.