Movieplayer.it - Smallville, Aaron Ashmore su Allison Mack: "Scoprire che faceva parte di un culto sessuale è stato uno shock"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore ha commentato la recente condanna dell'attrice, che si era scoperto fosse ai vertici di una setta dai contorni inquietanti Nonostante abbia interpretato il suo interesse amoroso inper diverse stagioni,è rimasto scioccato come il resto del mondo dallo scandalo che ha coinvolto l'attrice. L'attore, che ha interpretato Jimmy Olsen nella serie di successo della CW, hacipato al podcast dell'ex collega diMichael Rosenbaum, Inside of You, e qui il duo ha riflettuto sullo scandalo che ha coinvolto la loro ex collega di set. "Era adorabile. Era molto accogliente e cordiale", ha ricordato. "E anche il suo fidanzato Chad Krowchuk mi invitava a fare escursioni e altro. Era molto gentile e .