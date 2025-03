Terzotemponapoli.com - Sky – Modugno: ”Napoli, Neres scalpita, spinge! Conte riflette sul modulo da adottare contro il Milan”

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l’inviato da Castel Volturno Francesco. Queste le sue parole:“David, ha voglia con il suo talento e la sua qualità di ritrovare il campo. E’ una variabile, una soluzione in più, ilcon lui era quello del 4-3-3, quello primo in classifica, quello che prendeva pochissimi gol. Lui, che preferisce agire a destra per liberare il sinistro ma che a sinistra crea scompiglio, sforna continuamente assist. In questi quasi due mesi senza di luisi è dovuto ingegnarsi, trovare qualcosa di differente. Questo, in questo momento è ildi Raspadori e Lukaku, un 3-5-2 che spesso diventa un 4-2-4. La centralità di Raspadori in questo momento è quasi tutelata da, che stando, perchéil dubbio glielo mette quotidianamente.