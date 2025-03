Amica.it - Skincare di primavera: così la pelle si risveglia

Con l’arrivo della bella stagione le novità non sono solo nel guardaroba, ma anche nel beauty case: ladicambia passo, con texture più leggere rispetto a quelle invernali (ugualmente efficaci, ovviamente) che coccolano senza risultare too much sul viso e che risultano più confortevoli che mai, regalando anche piacevoli note di freschezza. Di cosa ha bisogno la?L’esigenza principale è comune: illuminare. Le prime giornate di sole, infatti, spesso rivelano unaspenta e un po’ grigia. Stando a un’indagine condotta nello studio medico del dottor Simon Ouriand, co-fonder dell’omonimo brand beauty, l’opacità è la preoccupazione principale per il 56% delle persone.