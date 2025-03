Lettera43.it - Sissal, chi è la cantante in gara all’Eurovision 2025 per la Danimarca

L’esperienza di un incontro caratterizzato da profonda connessione. È il tema cardine della canzone Hallucination con cuirappresenterà laSong Contestdi Basilea, in programma dal 13 al 17 maggio. Pur vivendo a Copenaghen dal 2020, l’artista classe 1995 – ha compiuto 30 anni a febbraio – è originaria delle Isole Faroe, dove ha mosso i suoi primi passi nella musica prima di volare nel Nord Europa per coltivare il sogno di diventare una. In Svizzera canterà giovedì 15 maggio durante la seconda semifinale, sperando di staccare il pass per la finale di sabato 17.Chi è, dalle Faroe inper lain uno scatto condiviso sui social (Instagram)., al secoloJóhanna Norðberg Niclasen, è nata a Tórshavn, nelle Isole Faroe, dall’artista locale Makkalina Nordberg.