Unlimitednews.it - Siram Veolia, rapporto pubblico-privato per decarbonizzare Sanità e PA

ROMA (ITALPRESS) – Accelerare la transizione energetica e la decarbonizzazione nellae nella Pubblica Amministrazione è una sfida cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità europei e nazionali: per affrontarla, il settoree quellodevono unire forze e competenze, sfruttando tecnologie innovative, nuovi modelli operativi e strumenti come il Partenariato.Sono questi i temi al centro del convegno “Sostenibilità in azione nellae nella Pubblica Amministrazione: collaborazione traper un futuro migliore”, organizzato a Villa Blanc da, leader nell’ottimizzazione energetica e nella trasformazione ecologica, e Luiss Business School, da sempre impegnata nella promozione della sostenibilità attraverso formazione e ricerca.