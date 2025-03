Ilveggente.it - Sinner out si consola così: due nuovi bolidi nel suo garage

Leggi su Ilveggente.it

Dueed insoliti gioielli fanno bella mostra di sé, adesso, neldel numero 1 del mondo: ecco per cosa ha optato Jannik.Gli Emirati Arabi, l’Andalusia, la California. Ne sono state dette e scritte di tutti i colori, sul suo conto, nelle ultime settimane, ma nessuna delle ipotesi messe sul piatto in questo lasso di tempo si è rivelata corrispondente al vero. Janniknon volerà in nessuno dei Paesi che abbiamo appena elencato. Non è in nessuno di questi luoghi che si allenerà in attesa che arrivi, finalmente, il fatidico 4 maggio.out si: duenel suo(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl campione altoatesino ha deciso, al contrario, di “giocare in casa”. Non ha optato per una destinazione esotica, ma per la solita, e probabilmente rassicurante, Montecarlo.