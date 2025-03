Ilveggente.it - Sinner e il primo posto: sorpasso già dopo Miami

e il, l’azzurro rischia di essere sorpassato in un’altra classifica già al termine del torneo di. Due mesi esatti. Ne sono trascorsi tanti dal 26 gennaio, quando Jannikha travolto Alexander Zverev in soli 3 set nella finale degli Australian Open ed ha messo le mani sul terzo Slam della sua carriera, il secondo consecutivo a Melbourne.e ilpossibile già(Ansa) – Ilveggente.itL’azzurro,quell’ennesimo trionfo, sarebbe dovuto rientrare a distanza di qualche settimana nel circuito ma a metà febbraio è arrivata la doccia fredda della sospensione di tre mesi per via dell’ormai famigerata vicenda Clostebol. Il numero uno del ranking, in pratica, ha annunciato di aver trovato un accordo con la Wada (Agenzia mondiale antidoping), riconoscendo “la parziale responsabilità per gli errori commessi dalla sua squadra”.