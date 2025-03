Lanazione.it - Silvio Franceschelli: "Non c’è l’uomo adatto per tutte le stagioni"

di Michela Berti MONTALCINO Pinci e politica. Sono le cifre della carta d’identità di. Il sindaco di Montalcino, dove i tradizionali pici diventano pinci, una casa tipica toscana proprio all’ingresso del borgo. Lo incontriamo in Comune, vestito informale e fare alla mano tipico di chi, nonostante sia senatore e trascorra parecchio tempo a Roma, non ha perso il contatto con la sua terra che profuma di Brunello e schiettezza. "L’agricoltura è essenziale per la salvaguardia del territorio che può far fronte ai cambiamenti climatici – ingrana–. Questo territorio è bello perchè qui non si vede l’antropizzazione, frutto anche di buone politiche urbanistiche. Stiamo attenti: noi siamo per la decarbonizzazione, ma i percorsi devono essere governati dai Comuni.