Velvetgossip.it - Silvia Tirado di ‘Temptation Island’: il suo drammatico recupero dopo la mastoplastica

Leggi su Velvetgossip.it

, nota al pubblico italiano per la sua partecipazione a “Temptation Island” nel 2019, ha recentemente condiviso il suo percorso post-operatoriouna. La modella, influencer e cantante italo-dominicana ha utilizzato i suoi social media per documentare l’esperienza, rivelando la sofferenza che sta affrontando in questo delicato momento della sua vita. “Sto patendo le pene dell’inferno per il dolore”, ha confessato nei suoi post, mentre si trova nella clinica dove ha subito l’intervento.Nata a Roma nel 1991,Marturani ha sempre attirato l’attenzione del pubblico non solo per il suo aspetto fisico, ma anche per la sua personalità e il suo talento.la sua partecipazione al reality show, in cui ha instaurato una relazione con Gabriele Pippo, figlio del celebre comico Pippo Franco, ha continuato a costruire la sua carriera nel mondo della moda e della musica.