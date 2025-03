Ilfattoquotidiano.it - ‘Siete un popolo di disgraziati’, urla Greta Cool in Parthenope. È il destino dei giovani napoletani

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non conosco Emanuele Durante, 20 anni per sempre, compiuti quindici giorni prima di essere ammazzato. Era alla guida di una Smart in compagnia della sua fidanzata. Neppure si sono accorti del sopraggiungere del ‘commando di fuoco’, composto da due persone in sella ad uno scooter di grossa cilindrata. Due colpi di pistola all’addome esplosi a distanza ravvicinata e sotto gli occhi della fidanzata, una miracolata. Killer professionista, mano ferma, mira infallibile, azione chirurgica. L’agguato è avvenuto a Napoli, lo scorso 15 marzo, alle ore 18 e 30 di un sabato turistico in via Santa Teresa degli Scalzi, a poche centinaia di metri dal visitatissimo Museo Archeologico Nazionale.È un omicidio di camorra anche se Emanuele niente c’entrava con i clan e la guerra tra bande che la notte del 24 ottobre scorso lasciò in via Carminiello al Mercato, traversa di corso Umberto, il cadavere in strada, Emanuele Tufano, 15 anni per sempre, nel corso di un conflitto a fuoco tra baby gang.