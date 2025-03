Sport.quotidiano.net - Siena, l’obiettivo è rientrare nei play off. Contro il Figline è vietato sbagliare

E’ iniziata una nuova settimana di preparazione per la Robur, dopo la sconfitta amara incassata domenica a Foligno. Una gara che i bianconeri dovranno mettersi alle spalle velocemente, per tornare in corsa e riuscire, in questo finale di campionato, aalmeno neioff. Obiettivo minimo, inutile, ma ultimo e unico traguardo da raggiungere, per dare senso alla stagione. L’impresa non sarà semplice, considerando che, adesso fuori dalla griglia quindi costretti a inseguire chi è davanti, nelle prossime sei giornate, Bianchi e compagni troveranno sul proprio cammino squadre che hanno necessariamente bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona rossa o comunque per tenersene a debita distanza. A conclusione della stagione regolare, poi, sono attesi dal derby di Grosseto, da quello che potrebbe anche rivelarsi uno sdiretto decisivo (i maremmani, come il Ghiviborgo, hanno al momento, gli stessi punti della Robur, 44, ma la squadra di Magrini è indietro per la differenza reti).