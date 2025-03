Movieplayer.it - Sidney Poitier, il consiglio sincero a Eddie Murphy: "Non sei Denzel Washington o Morgan Freeman"

La star di Il principe cerca moglie e Beverly Hills Cop ha ricordato un aneddoto che tutt'oggi non riesce ad interpretare fino in fondo. All'interno del nuovo documentario di Apple Tv+, Number One on the Call Sheet,ha raccontato un episodio che visse con una leggenda del cinema,. L'attore, primo afroamericano a vincere l'Oscar da protagonista, gli consigliò di rifiutare la parte in un film drammatico, citando anche i colleghi. Il cripticodi"Tu non sei. E non sei" disse, consigliando il collega di non accettare un ruolo che gli venne offerto in un film drammatico:"Non so se fosse un insulto o un complimento". .