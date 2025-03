Ilgiorno.it - Sicurezza davanti alle scuole, volontari a fianco della polizia locale

Leggi su Ilgiorno.it

Il nucleodell’Associazione nazionale carabinieri di Bollate scende “in strada” adegli agentiper garantire lascolastica. Al via il nuovo progetto per rendere più sicuri gli orari di entrata e uscita in alcunecittà: iaffiancheranno lanel posizionamento e nella rimozione delle transenne nelle strade a traffico limitato, supervisionando la situazione. Al momento in fase sperimentale, il progetto prevede la presenza deiogni martedìalla scuola di via Diaz. L’obiettivo è di estenderlo anche in altre, ma non solo. Il comando sta potenziando il servizio scolastico con la formazione di quattro nuovi agenti che dovranno presidiare gli attraversamenti più critici. "Ringrazio il comando diper il coordinamento del servizio - commenta l’assessore allaGiovanni Ravelli -.