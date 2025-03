Ilfattoquotidiano.it - “Si tende a guardare alle rotture e a voler trovare cause profonde. Nessuno scandalo da soap opera”: Ben Affleck rompe il silenzio sull’ex moglie Jennifer Lopez

Il divorzio di Benha tenuto banco per mesi sui media americani e non solo. La coppia si era frequentata per la prima volta nei primi anni 2000, prima di lasciarsi, per poi riunirsi e sposarsi nel 2022. I due hanno dichiarato nei documenti depositati in tribunale di essersi separati nel 2023.La maggior parte dei dettagli finanziari della loro separazione sono stati tenuti privati, ma nessuna delle due star pagherà il mantenimento dell’altro coniuge e non hanno figli insieme, quindi la custodia non sarà un problema.Entrambi sono rimasti in. Poiha deciso di spiegare il suo punto di vista sulla fine di questo grande amore in una intervista al magazine GQ: “Lei gestisce la fama con più abilità e destrezza di me. Il mio temperamento è un po’ più riservato del suo”.