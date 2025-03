Lecceprima.it - Si stacca l’intonaco dal soffitto, anziana rischia di essere colpita nel sonno. Appello alla Regione

NARDO’ - Cede una parte deldeldi un’abitazione nella zona 167 e si riaffaccia in tutta la sua drammaticità la questione delle condizioni di degrado in cui versano ancora alcune palazzine popolari nella periferia di Nardò.L’episodio si è verificato in piena notte e per.