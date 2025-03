Gqitalia.it - Sì, sotto la città di Milano c'è acqua termale. Ed è lì che farai il bagno in un nuovo parco incredibile

Leggi su Gqitalia.it

Nuove terme arrivano a, e con il botto: ilcomplesso di De Montel-Terme, infatti - apertura il primo aprile -, ospita dieci piscine termali per un totale di 800 metri cubi d’nello scenario mozzafiato delle ex Scuderie De Montel, in zona San Siro. Capolavoro dell'architettura Liberty che prende il nome, anzi il cognome, dal “fantasma delle scuderie” alias Giuseppe, nato ail 7 ottobre 1879, iscritto nel libro d’oro della nobiltà il 14 giugno 1925, imprenditore nel settore tessile e grande appassionato di ippica.La struttura LibertyDe Montel-TermeDe Montel-TermeAbbandonata per quasi un secolo, grazie al risveglio della sorgentela struttura diventa adesso una metadi relax e benessere. Nonché l'unico centro cittadino a vantareestratta direttamente in loco da una falda profonda 396 metri, attraverso un pozzo artesiano in pressione.