Si sente male per strada fuori dall'ospedale, elisoccorso in azione a Romano di Lombardia

IN VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI. Un 67enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo aver accusato un malore ed essersi accasciato a terra.