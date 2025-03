Parmatoday.it - Si schianta in moto contro un'auto a Salsomaggiore: grave al Maggiore

Leggi su Parmatoday.it

Alle ore 9 di mercoledì 26 marzo si è verificato unincidente stradale in via Patrioti aTerme. Per cause in corso di accertamento un'e unasi sono scontrate.Ilciclista ha riportato diversi traumi in varie parti del corpo. Sul posto sono intervenute.