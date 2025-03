Calciomercato.it - Si salva solo Koopmeiners, tripla cessione Juve: scelta definitiva

Leggi su Calciomercato.it

Per i bianconeri c’è aria di rivoluzione anche nella rosa: l’olandese resta, ma in tre sono già pronti con la valigiaLa valigia è pronta per essere chiusa, la destinazione però è ancora da decidere. C’è una certezza (o quasi, si parla pur sempre di mercato): sarà lontana da Torino.Si(LaPresse) – Calciomercato.itIn casantus è già tempo di rivoluzione: l’addio di Thiago Motta non sarà ile nei mesi che verranno andranno via anche diversi calciatori, con i riflettori puntati su quelli che hanno deluso maggiormente in questa stagione. Doveva rappresentare il punto di forza della formazione bianconera, si sono rivelati invece quasi una zavorra, rendendo ancora più complicato il percorso, già tortuoso della squadra ora affidata a Tudor.