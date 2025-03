Ilfattoquotidiano.it - Sì, il resort in Thailandia di The White Lotus 3 esiste davvero: come funziona e quanto costa

Alzi la mano chi, guardando la terza stagione di The, ha immaginato almeno una voltadev’essere dormire nel paradisiacoin. Omicidi esclusi, possibilmente. Buone notizie: il, e offre quasi tutto ciò che si vede nello show, ma i prezzi sono quelli che immaginate. Cioè: impossibili. La maggior parte delle riprese dei nuovi episodi dello show sono state effettuate all’interno del Four SeasonsKoh Samui: dalle suite alle ville, fino alle coccole per gli ospiti,soggiornare nella struttura.Louts 3 è stato girato al Four SeasonsKoh SamuiL’hotel punta su quella chiama un’esperienza di “vacanza elevata”. Affacciato sul mare, con piscine a sfioro e giardini, ildella celeberrima catena di hotel di lusso ospita 60 suite per gli ospiti: è riduttivo chiamarle suite, visto che sono residenze indipendenti con piscina.