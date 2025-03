Unlimitednews.it - Si chiude la Global Money Week, oltre 400 iniziative di educazione finanziaria dedicate ai giovani

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa con un grande successo la tredicesima edizione della, la campagna di sensibilizzazione dedicata ai, promossa dall’OCSE e coordinata in Italia dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di(Comitato Edufin). Lo rende noto il ministero dell’Economia.Quest’anno sono state realizzate400in tutta Italia, in crescita rispetto alla precedente edizione, a conferma dell’impegno di istituzioni pubbliche e private, associazioni, università, scuole ed enti di ricerca nel promuovere una maggiore consapevolezzatra le nuove generazioni. Il Comitato Edufin ha selezionato e promosso leche sono raccolte nel calendario ufficiale della manifestazione. Gli eventi hanno coperto temi come la pianificazione, il risparmio, gli strumenti di pagamento elettronici, la previdenza, l’assicurazione, il sistema fiscale e la legalità