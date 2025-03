Laprimapagina.it - Si chiama “Backstage” il nuovo singolo di Raspa

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 21 marzo 2025 sarà disponibile su tutti i digital store e dal 28 marzo 2025 in rotazione radiofonica “”, ildiper Qanto Records.Con “racconta la determinazione e la passione di un artista che non ha paura di intraprendere percorsi difficili pur di portare avanti il proprio sogno. Attraverso un testo diretto e senza mezzi termini, il brano esplora diversi concetti, tra cui la forza di volontà necessaria per affrontare ostacoli e la ricerca di un’autenticità che non scende a compromessi.L’ossigeno dell’artista è il rap, linfa vitale che lo spinge a proseguire anche quando il cammino si fa arduo. “” è un inno alla determinazione individuale: non servono finzioni o false amicizie per emergere, ma solo dedizione e coraggio nel restare fedeli a sé stessi.