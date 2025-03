Ilfattoquotidiano.it - Si apre il Valsusa Filmfest 2025 su pace, memoria, ambiente. Un evento a cui sono molto legato

Si, il 28 marzo, la 29ma edizione del: i temi dellae della guerra, quanto mai attuali, animeranno gli oltre due mesi di programma nei paesi e nelle borgate (chiusura il 5 giugno), come quelli dellastorica, della montagna, dell’e dell’inclusione sociale.argomenti, si sa, vissuti anche direttamente sulla pelle di questa comunità, spesso combattiva e identitaria, perché la Valle di Susa non è soltanto la “strada di Francia”, è di per sé quasi heimat, una piccola patria, una casa. Lo è anche per me, stante che il ramo paterno ha radici a Sant’Antonino e a Villarfocchiardo: dunque ciemotivamente ancora.L’ho frequentatanella mia infanzia – la millenaria Sacra di San Michele che vedevo da bambino è una specie di stella polare a Est, così come il Monviso e la Basilica di Superga a Ovest – nei boschi di Bardonecchia da bambino ho passato infinite estati, finché il destino mi ha portato a scrivere il romanzo medievale “La via dei lupi”, ambientato a Bardonecchia e di là dal confine, in Savoia e nel Brianzonese.