Shiva il tour Angels&Demons nei palasport è rinviato a giugno e luglio

Shiva annuncia il sold out della data di Roma al Palazzo dello Sport e le due date di Milano all'Unipol Forum del suo Angels&Demons tour, prodotto da Vivo Concerti, che lo vedrà finalmente esibirsi sul palco dei principali palazzetti italiani a giugno e luglio 2025. I biglietti per le altre date del tour sono disponibili online su www.vivoconcerti.com, i biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date. La prolificità e le sue skill gli hanno permesso di produrre un altro grande album col quale alzare ancora il livello, con canzoni che spaziano tra banger trap, episodi riflessivi, romantici e brani aperti ammiccanti al pop.