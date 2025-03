Notizieaudaci.it - Shaila Gatta in crisi dopo l’eliminazione al Grande Fratello, ipotesi lettera e confronto: ‘Lascerà Lorenzo’

Leggi su Notizieaudaci.it

destabilizzata per le critiche ricevutedalsembra attraversare un momento di profonda, non solo personale ma anche sentimentale. Le critiche lette sui sociall’uscita dal reality avrebbero destabilizzato l’ex velina, portandola a riflettere sulla sua relazione con Lorenzo Spolverato. Segnale tangibile del momento difficile è il fatto cheabbia smesso di seguire il fidanzato su Instagram, un gesto che ha immediatamente fatto rumore tra i fan e gli appassionati di gossip.I dubbi su Spolverato, Deianira: ‘Si è sentita con la mamma diSecondo quanto riportato da Amedeo Venza, esperto di gossip,starebbe vivendo un periodo di incertezze riguardo ai suoi sentimenti per Lorenzo. Si vocifera che la ballerina abbia manifestato l’intenzione di inviare unaal fidanzato prima deldiretto previsto durante la finale del