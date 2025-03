Lanazione.it - Sfondano la vetrata del bar con un tombino e rubano 200 euro. La titolare: "Sono delusa"

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 marzo 2025 - Ancora una spaccata nella notte a Firenze. Nel mirino dei ladri è finito il Bar Caffè I Pappagalli di viale Corsica, dove intorno alle 4 un gruppo di malviventi ha sfondato lacon la tecnica del. Dopo aver forzato l’ingresso, hanno portato via il registratore di cassa, poi ritrovato poco distante dalla polizia, e i 200del fondo cassa. Sul postointervenute le volanti e la polizia scientifica per i rilievi. I danni ammontano a circa milleper la sostituzione del vetro. "È la prima volta che ci succede,davvero amareggiata", lo sfogo dellaManuela Aglietti. Nella stessa notte, un altro tentativo di furto è stato segnalato in via Mariti.