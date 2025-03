Secoloditalia.it - Sfiducia a Nordio: l’opposizione in stile Donnarumma incassa un gol a porta vuota (e si spacca ancora)

Se tecnicamente quello di Gigio, contro la Germania, non era stato un autogol a tutti gli effetti, ma una “papera” clamorosa causata da un black out mentale, l’ennesima mozione dipresentata dal, e respinta a maggioranza blindata, può tranquillamente definirsi un boomerang per la sinistra sul tema più generale della giustizia. Mozione diche nel solco dei grandi dettami della politica, se non va a segno, diventa automaticamente un puntello per chi ne esce vincitore, in questo caso il ministro, chiamato a dare conto del rimpatrio del generale libico Almasri.Bocciata la mozione diè più forteL’Aula della Camera ha bocciato la mozione delle opposizioni dial ministro della Giustizia con 215 voti contrari. 119 sono invece stati i sì alla richiesta e nessun astenuto.