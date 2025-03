.com - Sfera Ebbasta annuncia il Summer Tour 2025, il calendario e i biglietti

sorprende i fan con l’annuncio di nuove date per l’estate, iNel vivo degli show tutti sold out nei palazzetti (dopo Torino, il 29 marzo @ Inalpi Arena, sarà la volta del poker di date da tutto esaurito all’Unipol Forum di Milano), e in avvicinamento all’attesissima data di Napoli, il 7 giugno per la prima volta allo Stadio Diego Armando Maradona,sorprende i fan con l’annuncio di nuove date per l’estate.L’avventura live del Trap King prosegue tra giugno e agosto sui palchi dei principali festival italiani con i nuovi appuntamenti -prodotti da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live- del. Iper i nuovi live saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di giovedì 27 marzo, e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 14:00 di martedì 1 aprile.