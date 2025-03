Lanotiziagiornale.it - Sfasciare per comandare, le picconate di Salvini per preparare il Congresso

Matteosi muove come sempre: una strategia fatta diquotidiane, messaggi in codice ai suoi e avvertimenti agli alleati. Questa volta, nel mirino c’è il governo stesso. Non per farlo cadere, ma per logorarlo abbastanza da restare il padrone della scena. Non è una novità: il leader della Lega ha costruito la sua carriera sulla demolizione sistematica di tutto ciò che lo circonda, M5S compreso ai tempi del Papeete. Ora tocca a Giorgia Meloni e, in seconda battuta, a Forza Italia di Antonio Tajani. L’obiettivo? Restituire alla Lega quel ruolo da protagonista che il successo di Fratelli d’Italia le ha strappato.Occupy Bruxelles, ma anche RomaLa parola d’ordine diè “Occupy Bruxelles”, lo slogan scelto per galvanizzare la base leghista in vista delle elezioni europee.