Severini | Fondi dalla Regione per il lungomare di Fiumicino e la viabilità a Palidoro

, 26 marzo 2025 – “Amministrare bene significa ottenere riconoscimenti. Per questo siamo davvero soddisfatti dello stanziamento che laLazio ci ha riconosciuto: 1.2 milioni di euro che serviranno per il progetto di riqualificazione deldella Salute die per la messa in sicurezza dell’incrocio sulla strada provincialeCrocicchie, tra via di Tragliatella e via Casale Sant’Angelo”. Roberto, presidente del Consiglio Comunale Città di.“Interventi importanti per il nostro territorio che saremo in grado di realizzare grazie ai buoni rapporti che oggi intercorrono tra noi e la. Un ringraziamento va al sindaco Baccini, – conclude– agli uffici e agli assessorati competenti. Un nuovo, importante risultato per tutti”.