Juventusnews24.com - Settore giovanile Juve, Portuondo in prova con i bianconeri: l’attaccante classe 2011 è seguito da tutta Italia ma… I dettagli

di Nicolò Corradinoincon i: tutti isul possibile approdo del giovane attaccante a TorinoIldellacontinua a lavorare con molta attenzione per accaparrarsi talenti da. Nei giorni scorsi, come riportato dalla Tor Tre Teste, Gian Michael, attaccantedella squadra romana, è stato incon i. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da TOR TRE TESTE – Roma ?? (@gsdnuovatortreteste1976)Non è la prima volta che il giovane talento viene a Torino dopo esser andato incon altri clubni come Atalanta, Milan, Empoli e Sampdoria. Dalla Tor Tre Teste è arrivato l’anno scorso il bomber dellantus Under 15 Pamè e in passato Garofani, attuale portiere della Next Gen.