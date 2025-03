Ecodibergamo.it - «Serve una linea di trasporto pubblico diretta da Porta Nuova ad Astino»

Leggi su Ecodibergamo.it

UNIBG. La proposta degli studenti dell’Università di Bergamo nell’iniziativa «Bergamo Heritage Lab» per migliorare l’accessibilità della valle. Presentati progetti anche per le Mura e per il turismo della Val Brembana.