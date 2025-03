Sport.quotidiano.net - Serie d. La Recanatese ritrova Pepa. Ora testa al redivivo Isernia

Con Nicola, probabilmente un po’ immalinconito in panchina, la Rappresentativa diD esce dalla Viareggio Cup, sacramentando sul gol del pareggio del Genoa arrivato nel recupero dei tempi regolamentari. Dal dischetto i "grifoni", al contrario degli azzurrini, sono stati impeccabili e per i giovanotti di Giannichedda restano i rimpianti. Per il ragazzo di Corridonia comunque l’esperienza non può non essere considerata positiva: in gol contro gli yankees dell’Uyss avrebbe, forse, meritato più spazio ma si cresce anche accettando certe scelte. Intanto Bilò, a brevissimo termine, potrà riaverlo a disposizione per la gara di domenica prossima ad, insieme ad Alfieri che ha scontato il turno di squalifica. Chi poteva supporre l’eventualità di una trasferta agevole, guardando l’ultimo risultato della matricola molisana, si è dovuto ricredere.