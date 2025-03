Lapresse.it - Serie A, partite e arbitri del prossimo turno

Sono state comunicate le designazioni arbitrali della trentesima giornata diA in programma sabato 29 marzo, domenica 30 marzo e lunedì 31 marzo. Si parte sabato alle 15 con Como-Empoli affidata a Mariani, mentre per Venezia-Bologna, sempre alle 15 di sabato, ci sarà Di Bello. Alle 18 va in scena allo Stadium il match Juventus-Genoa che verrà arbitrato da Rapuano. Sabato sera alle 20.45 c’è Lecce-Roma diretta da Manganiello.Domenica altri quattro match. Si parte con la partita delle 12.30 tra Cagliari e Monza, arbitra Fourneau. Poi alle 15 Fiorentina-Atalanta a Doveri mentre Chiffi sarà il fischietto di Inter-Udinese alle 18. Il big match delle 20.45 Napoli-Milan sarà diretto da Sozza. Infine, i due match in programma lunedì, Verona-Parma alle 18.30 e Lazio-Torino alle 20.45, saranno diretti da Sacchi e Massa.