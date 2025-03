Spazionapoli.it - Serie A, la Top XI più costosa sorride all’Inter: che delusione per il Napoli!

Leggi su Spazionapoli.it

Rivelata la formazione piùdel campionato italiano, i tifosi delrestano con l’amaro in bocca.Ildi Antonio Conte ha cominciato la stagione con una sconfitta in quel di Verona, ma in poche settimane la situazione si è capovolta. Nonostante il cambio d’allenatore e l’arrivo di nuovi giocatori, la squadra ha trovato subito la quadra e nelle prime dieci di campionato ilha conquistato otto vittorie e la vetta della classifica.Per molti addetti ai lavori, nel corso della stagione, il club partenopeo è diventata la squadra da battere. I risultati altalenanti dell’Inter e la mancata partecipazione delalle coppe europee ha favorito a questa visione. Tuttavia, dopo la vittoria del 25 gennaio in casa della Juventus – settima vittoria consecutiva in campionato – qualcosa si è rotto.