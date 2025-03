Calciomercato.it - Serie A, gli arbitri della 30esima giornata: Sozza e Chiffi per i match scudetto

Domenica in campo prima l’Inter contro l’Udinese e poi il Napoli contro il Milan. La Juventus anticipa al sabato contro il GenoaSono stati designati glitrentesimadel campionato diA, undicesimo turno del girone di ritorno. Si parte sabato con quattro anticipi tra cui spicca l’esordio sulla panchinaJuventus di Tudor: a dirigere ilcontro il Genoa sarà Rapuano.L’arbitrodirigerà Napoli-Milan (LaPresse) – Calciomercato.itDomenica puntiin palio. La prima a scendere in campo è l’Atalanta sul campoFiorentina, sfida per il quale è stato scelto scelto Doveri. A seguire l’Inter ospita l’Udinese, gara per la quale Rocchi ha designato, infine il bigin posticipo tra Napoli e Milan che è stato affidato a. A chiudere il programma il monday night tra Lazio e Torino, diretto da Massa.