Serie A colpo di scena Gyokeres | c’è già il sì

Viktorresta un nome caldo per il calciomercato internazionale:disulla destinazione del bomber dello SportingNato per fare gol. Viktorsa bene come si gonfia la rete e l’ha dimostrato nelle ultime stagioni a suon di realizzazioni e ottime giocate che l’hanno reso – quasi all’improvviso – uno dei bomber più desiderati d’Europa. Lo svedese sta facendo benissimo con la maglia dello Sporting: il suo talento è esploso nella posizione giusta agli ordini di Amorim, ma anche senza di lui, la sua stagione è sensazionale.Ha segnato 28 gol e messo a segno 6 assist in 25 partite: praticamente chi gioca contro di lui sa di partire con un gol di svantaggio, anche qualcosa di più. E chi pensasse che il suo sia solo un fenomeno portoghese, è già stato smentito dai fatti: 8 apparizioni in Champions League e 6 reti, nonostante il percorso dello Sporting sia stato piuttosto sfortunato.