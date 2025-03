Rompipallone.it - Serie A: Ansu Fati in una big, affare alla Umtiti

Leggi su Rompipallone.it

Il giocatore continua a non rientrare nei piani del Barcellona. Ma il club blaugrana ha delle intenzioni molto chiare per il suo giocatoreLe strade die del Barcellona potrebbero dividersi nel prossimo calciomercato anche se non in modo definitivo. Secondo quanto riferito da footmercato.net, i blaugrana hanno in mente un piano ben preciso per quanto riguarda il calciatore spagnolo. Una strategia già fatta in passato con. Il francese, infatti, con il prestito si è rilanciato e a questo punto la strategia si potrebbe riproporre anche per il talento iberico.Stando alle informazioni che si hanno a disposizione, il Barcellona ha intenzione di estendere il contratto diper spalmare il suo ingaggio e, di conseguenza, aprire anche ad una cessione in prestito e non solo a titolo definitivo.