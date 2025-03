Serieanews.com - Serie A, 8 squadre in Europa il prossimo anno: come può verificarsi lo scenario clamoroso

Leggi su Serieanews.com

Ben 8diA potrebbero giocare inil, ma servirà una combinazione clamorosa per far sì che si verifichi questoA, 8inilpuòloANews.com)Il calcio italiano, dopo un 2023-24 da urlo con 8nelle coppe, si prepara a un’annata più complicata. Il ranking Uefa sorride ora a Inghilterra e Spagna, lasciando Italia e Germania a inseguire un miracolo dai quarti di finale in poi. Eppure, laA non molla: anche senza il bonus della quinta in Champions, le nostresono pronte a dare battaglia per un posto al sole europeo.Al banchetto delle coppe, i giganti sono tornati affamati dopo la sosta. Unfa, italiane e tedesche dominavano la scena, ma oggi il vento è cambiato.