.com - Serena Rossi, video intervista SereNata a Napoli: «Voglio farvi scoprire la musica tradizionale napoletana»

Leggi su .com

La nostra, autrice e protagonista dello spettacolota a, con cui celebra la tradizionele partenopea, che ci ha parlato anche di regia, di Biancaneve e di Mina SettembreVi presentiamo la nostra, autrice e protagonista dello spettacolota a, un viaggio emozionante trae parole che rende omaggio alla cultura e alla tradizione della città partenopea.In questa, l’attrice e cantante ci ha raccontato la nascita di questo progetto, la scelta dei pezzi in scaletta, i suoi successi, Pino Daniele, la possibilità di trasformare lo spettacolo in un format, l’idea di passare alla regia, che non sa per quanto farà ancora Mina Settembre, la sua regina cattiva di Biancaneve e tanto altro.Compra qui i biglietti perta ata a(foto Anna Camerlingo)ta a: castScritto da Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli, con la regia di Maria Cristina Redini e la direzionele del Maestro Valeriano Chiaravalle,ta avede sul palcoaccompagnata da un’orchestra composta da Gennaro Desiderio (violino), Gianpaolo Ferrigno (chitarra), Antonio Ottaviano (pianoforte e clavicembalo), Michele Maione (percussioni), Matteo Parisi (violoncello) e Luca Sbardella (fisarmonica e clarinetto).