Seregno si tuffa negli anni Settanta. Rock, psichedelia e spirito garage

Un viaggio all’indietro nel tempo nelle sonorità degli, tra, in bilico tra melodie sognanti e arrangiamenti che richiamano i Beatles e anche la Electric Light Orchestra. Una combinazione tra gli echi del passato e quello che è invece un sound originale e contemporaneo, da ascoltare in acustico. È quanto proporrà domani alle 21 il nuovo appuntamento della rassegna “Quanto sei unplugged“, il format acustico che sul palco della Railroad Ale House del birrificio Railroad di via Montello adà spazio alla nuova musica e agli artisti del panorama indipendente. A esibirsi senza spina saranno gli Used To Be Apes,band che ha da poco pubblicato il nuovo singolo intitolato “You are no Saint“, una ballad avvolgente che richiama proprio ilseventies, atmosfere beatlesiane e certe orchestrazioni della Electric Light Orchestra.