Sequestrata macelleria abusiva con 3 quintali di carne in cattivo stato: denuncia e maxi multa

NAPOLI – Circa 300 chili diprivi di bollinatura sanitaria e conservati in condizioni igieniche pessime sono stati sequestrati a Napoli in unagestita da un cittadino senegalese.L’intervento ècondotto dagli agenti dell’Unità Operativa I.A.E.S. di Polizia Giudiziaria con il supporto del personale dell’Asl Napoli 1, all’interno di un locale situato in via Torino. Al termine dei controlli, gli operatori hanno sequestrato l’intero esercizio commerciale e i prodotti alimentari, riscontrando violazioni gravi sotto il profilo della sicurezza alimentare.Il titolare dell’attività èto all’Autorità giudiziaria eto con una sanzione amministrativa di 12.500 euro.L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio e di tutela della salute pubblica, finalizzate a contrastare il commercio abusivo di alimenti non tracciabili e potenzialmente pericolosi per i consumatori.