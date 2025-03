Iodonna.it - «"Sento la vita nei tuoi battiti…” Ed è un battito che ci ha cambiato la vita, riempiendo i nostri cuori di gioia e gratitudine»

Emma Muscat sta per aggiungere una nuova strofa alla sua: quella della maternità. La cantante maltese, lanciata dal programma Amici di Maria De Filippi, è incinta del suo primo figlio. L’annuncio è arrivato via social, dove ha svelato l’attesa di un «piccolo miracolo». A 25 anni, dunque, Emma si prepara a diventare mamma insieme al compagno Kurt Galea, l’uomo che da anni è il suo compagno. Mamme ancora equilibriste: spesso lasciano il lavoro X Leggi anche › Sofia Viscardi è diventata mamma per la prima volta: «Benvenuta Lila, amore nostro» › Giulia Salemi racconta la nuovada mamma e la nascita di Kian: «Il post parto è stato tostissimo» Emma Muscat è incintaÈ su Instagram che Emma ha deciso di rivelare la sua gravidanza.